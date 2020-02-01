Olay yeri Adana! Arkadaşı genç kadının parçalanmış cesedini buldu

ADANA'da şehirlerarası seyahat esnasında tuvalet ihtiyacı olduğu için arkadaşından arabayı durdurmasını isteyen genç kadının bedeni, parçalanmış şekilde bulundu.

Olay, saat 06.00 sıralarında Ceyhan ilçesi D- 400 karayolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi. Mehtap Ateş, Konya'dan Adana'nın Ceyhan ilçesine arkadaşı Murat A'yı görmeye geldi. İkili otomobil ile il merkezine doğru giderken, iddiaya göre Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğun söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi.

İndi ve geri dönmedi

Araçtan inip, uzaklaşan Ateş, geri dönmedi. Otomobilde bekleyen Murat A, arkadaşı dönmeyince inip aramaya başladı. Murat A, Çakaldere mevkiinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti.

Kan bulaşmış fotoğrafı bulundu

Kıyafetinden, cesedin arkadaşı Ateş'e ait olduğunu anlayan Murat A, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, genç kadının kimliği ve üzerine kan bulaşmış fotoğrafını buldu.

Cenazesi adli tıp'a kaldırıldı

Genç kadının kazaya kurban gittiği üzerinde duran polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Mehtap Ateş'in parçalanmış cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Murat A'yı ifadesini almak için karakola götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.