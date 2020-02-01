MEB harekete geçti! Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor

MEB öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırma amacıyla öğretmenler için mesleki eğitimde dijital dönüşüm atağı başlattı.

Öğretmenlere yönelik bilişim eğitimlerinin öğrencilere yansıtılması konusunda Talim ve Terbiye Kurulu da kitap hazırlama çalışması başlattı.

Tüm öğretmenlere eğitim verilecek

Uluslararası bilişim ve teknoloji şirketleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde tüm öğretmenlere yazılım, kodlama dili, yenilikçilik, yapay zeka, inovasyon, akıllı cihazlar, ağların yönetimi eğitimleri verilecek.

"Uluslararası geçerliliğe sahip olacak"

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, konuyla ilgili şunları kaydetti: Öğretmenlerimizin tümünün yazılım, kodlama ve tasarıma ilişkin edindikleri bilgi birikimleriyle alacakları sertifikalar, uluslararası geçerliliğe sahip olacak.