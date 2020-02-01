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Prof. Dr. Ercan'dan deprem açıklaması: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu programda son depremleri değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti" açıklaması yaptı.

"Bu yıl Türkiye deprem yılını yaşıyor." ifadelerini kullanan Prof. Ahmet Ercan, "Yaşanan bu son 4 depremin ardından Türkiye’deki kırıkların (fay hatlarının) tamamının harekete geçtiğini gördüm. Bunu ilk defa gördüm." diye konuştu. 

"Türkiye’yi çok kastı"

Prof. Ahmet Ercan, şunları söyledi: Bunun nedeni de Afrika anakarasının Türkiye'ye toslama hızında yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 50’lik bir artış oldu. Yani Kuzeye doğru bir itme söz konusu. Bu Türkiye’yi çok kastı.

"Türkiye bir deprem yılı yaşayacak"

Yaşanan bu son 4 depremin ardından Türkiye’deki kırıkların (fay hatlarının) tamamının harekete geçtiğini gördüm. Bunu ilk defa gördüm. Ben 'fay' demiyorum aslında 'kırık' diyorum. Çünkü 'fay', Gürcüce bir kelimedir, deterjan-temizleyici demektir. Türkçe'de fay diye bir kelime yok.

Türkiye bir deprem yılı yaşayacak. Ben şunu söylemiyorum, ben 'her an deprem olabilir' diyen bir kişi değilim.

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