Tercüman Deniz Sarıtaç'tan Fenerbahçelileri çıldırtan kare

Bir dönem Fenerbahçe'de tercümanlık yapan Deniz Sarıtaç'ın Trabzonspor'un yeni transferleriyle düzenlediği imza töreninde bulunması sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin görevine son verdiği tercüman Deniz Sarıtaç'ın Trabzonspor'un yeni transferleriyle düzenlediği imza töreninde bulunması sarı-lacivertli taraftarları kızdırırken sosyal medyada gündem oldu.

''Hiçbir kulübün çalışanı değilim''

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sarıtaç şu ifadeleri kullandı;

''Dün akşam sosyal medyada yer alan “Trabzonspor ile takım tercümanı olarak anlaştı” haberleri kesinlikle gerçek dışıdır. Yeni profesyonel kariyerim doğrultusunda iki Brezilyalı oyuncunun transferi konusuyla alakalı olarak orada bulunduğumu paylaşmak istedim. Hayatımı, kariyerimi devam ettirmek mecburiyetindeyim. Hiçbir kulübün çalışanı değilim. Bir menajerlik şirketinde çalışıyorum. İşimi yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Saygılarımla.''





Comolli'ye sallamıştı

Deniz Sarıtaç, Comolli'nin görevine son verilmesinin ardından sosyal medya hesabından "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra" şeklinde paylaşım yapmıştı.