LeBron James Kobe Bryant'ı anma gecesinde hıçkıra hıçkıra ağladı
LeBron James, Kobe Bryant'a özel maç önü konuşması için hazırladığı kağıdı kaldırıp, duygularını ve düşüncelerini doğaçlama aktardı. Kobe ve Gigi'nin koltuklarına çiçek bırakılması dikkatlerden kaçmadı.
NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Lakers-Trail Blazers mücadelesi öncesi aralarında Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da bulunduğu, 26 Ocak'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden 9 kişinin anısına tören düzenlendi.
Usher, "Amazing Grace" şarkısını seslendirdi: Staples Center'daki tüm koltuklara Bryant’ın giydiği 8 ve 24 numaralı Lakers formaları koyuldu. ABD'li şarkıcı Usher, "Amazing Grace" şarkısını seslendirdi.
Gözyaşlarına hakim olamadı: Ulusal marş sırasında göz yaşlarına hakim olamayan Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, giydiği 24 numaralı formayla duygusal bir konuşma yaptı. Sonrasında ise salondaki monitörlerden 41 yaşında ölen Bryant'ın oynadığı maçlar ve verdiği demeçlerden oluşan video gösterildi.
''Yaşıyorsun kardeşim'': LeBron veda konuşmasında gözyaşlarına hakim olamazken şu ifadeleri kullandı; "Bu gece, buraya 18 yaşında gelip 38 yaşında emekli olan bir çocuğu ve son 3 yılda gördüğümüz en iyi babayı anıyoruz. Onun deyişiyle 'Mamba Out' ama bizim deyişimizle 'Unutulmaz'. Yaşıyorsun kardeşim."