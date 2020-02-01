LeBron James Kobe Bryant'ı anma gecesinde hıçkıra hıçkıra ağladı

''Yaşıyorsun kardeşim'': LeBron veda konuşmasında gözyaşlarına hakim olamazken şu ifadeleri kullandı; "Bu gece, buraya 18 yaşında gelip 38 yaşında emekli olan bir çocuğu ve son 3 yılda gördüğümüz en iyi babayı anıyoruz. Onun deyişiyle 'Mamba Out' ama bizim deyişimizle 'Unutulmaz'. Yaşıyorsun kardeşim."