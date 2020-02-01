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Anadolu Efes liderliğini sürdürdü

THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 22. hafta maçlarıyla devam edildi.

Haftaya lider giren Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 85-78 mağlup etti.

Ligde üst üste 7. kez kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 19. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu.

Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko ise Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk oldu.

Rakibini 74-70 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligdeki 10. galibiyetini alarak haftayı 9. sırada tamamladı.

Sonuçlar

Khimki (Rusya)-CSKA Moskova (Rusya): 69-78

Alba Berlin (Almanya)-Fenerbahçe Beko: 70-74

Olympiakos (Yunanistan)-Baskonia (İspanya): 80-70

Maccabi FOX (İsrail)-Real Madrid (İspanya): 77-81

ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 74-79

Barcelona (İspanya)-Zenit (Rusya): 90-72

AX Armani Exchange Milan (İtalya)-Bayern Münih (Almanya): 79-78

Kızılyıldız mts (Sırbistan)-Anadolu Efes: 78-85

Valencia (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 94-87

Puan durumu
THY Avrupa Ligi'nde 22. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

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