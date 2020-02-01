+18'lik hesabı takip eden ÖSYM'den açıklama! Yasa dışı müdahale

Twitter'da pornografik paylaşımlar yapan +18'lik hesabı takip eden ÖSYM, "Twitter hesabımıza yasa dışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapılmıştır" açıklaması yaptı.

Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı resmi hesabı olmak üzere toplamda 7 kişiyi takip eden ÖSYM resmi Twitter hesabı, önceki gün pornografik bir hesabı takibe aldı. Ancak olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından ÖSYM bu hesabı takip etmeyi bıraktı.

"Yasa dışı müdahalede bulunuldu"

ÖSYM’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Resmi Twitter hesabımıza yasa dışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapılmış olup, durumun fark edilmesi üzerine gerekli tedbirler alınmıştır. Yaşanan olaya sebebiyetveren kişi/kişiler hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur.