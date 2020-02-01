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Apple'dan koronavirüs kararı! Çin'deki tüm mağazalarını kapatıyor

Dünya teknoloji devi Apple, Çin'de başlayarak çok sayıda ülkeye yayılan coronavirüs nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

Apple’dan yapılan açıklamada şu ana kadar 200’ü aşkın kişinin ölümüne neden olan ve 20’nin üzerinde ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsü nedeniyle Çin anakarada bulunan tüm mağazalarını 9 Şubat tarihine kadar kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

İstihdam artacak açıklaması

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, önceki gün bir televizyon programında yaptığı konuşmada koronavirisü nedeniyle bu ülkedeki ABD’li firmaların ülkeye geri döneceğini ve istihdamı artıracağını söylemişti.

Tepki topladı

Wilbur Ross, Çin’deki salgının bu ülkedeki işletmelerin ve fabrikaların kapanmasına, bunun da ABD ile birlikte Meksika ve Kuzey Amerika’da istihdamın artmasına katkıda bulunabileceği görüşünü dile getirdi. Amerikalı bakanın, bu açıklamalarına sosyal medyadan tepki geldi.

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