Babacan, Davutoğlu'ndan daha görkemli başlamak istiyor spor salonu arayışına girmiş

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, ekonominin eski patronu Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'ndan daha gösterişli bir açılış yapmak istediğini, bu nedenle spor salonu arayışı içine girdiğini yazdı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "AK Parti'nin kontrolündeki salonlar büyük ihtimalle tahsis edilmeyecek ve Babacan'ın partisi, Ankara Çankaya'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki törende görücüye çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Hareketlilik devam ediyor"

"Babacan partiyi spor salonunda mı ilan edecek?" diye soran Deniz Zeyrek'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

Türkiye siyasetinin muhafazakar kanadında hareketlilik devam ediyor. Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi görücüye çıktı ama teşkilatlanma sürecini henüz tamamlamadı. O nedenle Anadolu'nun neresine giderseniz, Gelecek Partisi'nin örgütlenme çabalarına denk geliyorsunuz.

"Babacan daha görkemli başlamak istiyor"

Benzer bir hareketlilik Ali Babacan için de söylenebilir. “Davutoğlu partiyi kurdu. Babacan vazgeçebilir” söylentileri artınca Babacan'ın ofisinden “Sabırsızlanmayın, çalışmalar sürüyor” minvalinde bir açıklama geldi. Ben de merak edip, o çalışmaların ne aşamada olduğunu soruşturunca öğrendim ki parti kuruluş aşamasına gelmiş. Kuruluşun ilan edileceği toplantının detaylarına gelinmiş. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin kuruluşunu AK Parti'nin ilan edildiği otelde, hatta aynı salonda ilan etmişti.

Babacan daha görkemli başlamak istiyor ve bu nedenle spor salonu arayışına girmiş. AK Parti'nin kontrolündeki salonlar büyük ihtimalle tahsis edilmeyecek ve Babacan'ın partisi, Ankara Çankaya'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki törende görücüye çıkacak.

"Ne zaman mı?"

Çok büyük ihtimalle şubat ayının üçüncü haftasında, en kötü ihtimalde marta kalmadan.

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