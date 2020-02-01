Ara transferin lideri Hertha Berlin

Ara transfer döneminde en fazla harcayan kulüp, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Hertha Berlin oldu.

İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Fransa (Ligue 1) ve Bundesliga'nın da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde ara transfer dönemi sona erdi.

Alman iş insanı Lars Windhorst'un, haziran ve kasım ayındaki ödemeleriyle hisselerinin yüzde 49,9'una sahip olduktan sonra teknik direktörlüğe Jürgen Klinsmann'ın getirildiği Hertha Berlin, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

Bundesliga'nın 19. haftasının ardından düşme hattının yalnızca 5 puan üstünde yer alan başkent ekibinin kasasından, transfer ettiği 4 isim için 78 milyon avro çıktı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Hertha Berlin, Krzysztof Piatek için Milan'a 27, Lucas Tousart için Olympique Lyon'a 25, Matheus Cunha için Lepizig'e 15 ve Santiago Ascacibar için Stuttgart'a 11 milyon avro ödedi.

Hertha Berlin'den sonra ocak ayında en fazla para harcayan kulüpler, bu sezon liglerinde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Napoli ve Monaco oldu.

Serie A ekiplerinden Napoli, 65,5 milyon, Ligue 1'de mücadele eden Monaco ise 62 milyon avroyu gözden çıkardı.

2019-20 kış transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:

Manchester United'a 55 milyon avroluk Portekizli

Kış döneminin en flaş transferine ise Portekiz kulübü Sporting Lizbon'un orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i renklerine bağlayan İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United imza attı.

25 yaşındaki futbolcunun transferi için Sporting Lizbon'a 55 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Manchester United'ın ayrıca başarıya göre 25 milyon avroluk ek ödeme de yapabileceği açıklandı.