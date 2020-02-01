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Dünyaca ünlü yazar Stephen King'den flaş Facebook kararı

Gerilim ve korku türündeki eserleriyle dünya genelinde geniş bir hayran kitlesi bulunan Amerikalı romancı Stephen King, Facebook'tan çıkma kararı aldı.

Eserleri Türkiye’de de çok sevilen Stephen King, bu kararını Twitter’dan duyurdu. Facebook’un siyasi içerikli reklâmlarda yanlış bilgiyi engellememesine tepki gösteren King, şu mesajı paylaştı:

“Facebook’tan çıkıyorum. Siyasi reklâmlarda izin verilen yanlış bilgi yığınından memnun değilim, (Facebook’un) kullanıcılarının gizliliğini koruma kabiliyetine de güven duymuyorum.”

Stephen King, Facebook’taki takipçilerine “İsterseniz beni Twitter’dan takip edin” mesajı da yolladı.

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