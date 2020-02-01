Shane Larkin Milli Takım kararını açıkladı

Anadolu Efes'in 27 yaşındaki yıldızı Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda forma giyeceğini açıkladı.

Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını Instagram hesabından resmen açıkladı.

''Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim''

Shane Larkin, Instagram hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı; "Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim; bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Söz veriyorum..."

TBF açıklama yaptı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ''Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda işlemler başlatılmıştır.'' denildi.