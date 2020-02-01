Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 20. hafta maçında karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Siyah-beyazlıların gollerini 29. dakikada Burak Yılmaz ve 79. dakikada Gökhan Gönül attı. Rizespor'un sayısını ise 36. dakikada Milan Skoda kaydetti.

Çaykur Rizespor'da Umar Aminu'nun bir şutu direkten döndü, Aminu karşı karşıya bir pozisyonda da topu ağlara gönderemedi.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta göreve gelen Sergen Yalçın ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Beşiktaş ligde 2 maç sonra galip geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 33'e çıkardı. Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

90' MAÇ BİTTİ

79' Gol...Ç.Rizespor 1-2 Beşiktaş (Gökhan Gönül)

72' Sarı Kart Ivanildo Jorge Mendes Fernandes.

71' Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlık geçiriyor. Hakem oyunu durdurdu.

69' Ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Aminu'nun uzak köşeye vuruşu direk dibinden auta gitti.

65' Beşiktaş'ta ceza sahasının sol çaprazından son çizgiye inen Atiba'nın içeri yerden çevirdiği top kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.

61'Oğulcan'ın uzak köşeye ortaladığı topa kayarak bir vuruş yapmayı deneyen Skoda'nın şutu auta gitti.

59' Savunma arkasına sızan Aminu'nun vuruşu direkten geri döndü.

55' Beşiktaş'ta Caner'in sağ kanattan yaptığı orta kaleye yöneldi, kaleci Gökhan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

52' Beşiktaş'ta Elneny stoperlerin arasına girip savunmayı üçlüyor.

51' Beşiktaş kısa paslarla rakip ceza sahasına girmeyi denerken N'Koudou dirseğini kullanıp Abdullah'a faul yaptı.

45' İlk devre sona erdi.

45' İlk devre sona erdi.

44' İlk yarının sonuna en az bir dakika uzatma ilave edildi.

42' Beşiktaş tamamen rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda.

38' Beşiktaş'ta Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı kaleci Gökhan kontrol etti.

37' Rizespor'da Aminu'nun sol kanattan yaptığı orta doğrudan dışarı çıktı.

36' Gol... Ç.Rizespor 1-1 Beşiktaş (Skoda)

34' Beşiktaş tehlikeli bir noktadan Ljajic ile serbest vuruş kullanacak.

33' Rizespor'da Diomande, Burak'a yaptığı faulün ardından yerden kalkamadı.

29- Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçiyor. Golde asisti yapan isim Atiba Hutchinson oluyor.



26- Ceza alanı dışına açılan topa Caner Erkin gelişine vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde yandan auta çıkıyor.

23- Çaykur Rizespor, Milan Skoda ile gole yaklaşıyor. Caner Erkin'in kafayla kaleciye geri pasında Loris Karius'tan önce araya giren Milan Skoda, altıpasın sağından açısı dar olmasına rağmen vuruşunu yapıyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

20- Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Montassar Talbi iyi yükselerek kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.



13- Sağ kanattan kullanılan taç sonrasında ceza alanı içinde topla buluşan Atiba Hutchinson pasını Burak Yılmaz'a veriyor. Burak Yılmaz, topukla geriye doğru Adem Ljajic'e çıkarıyor. Adem Ljajic, sağ ayağının içiyle müsait pozisyonda vuruşunu yapıyor ancak top az farkla üstten auta gidiyor ve Beşiktaş önemli bir fırsattan yararlanamıyor.



11- Mücadele 10 dakika geride kalırken Beşiktaş topla daha fazla oynayan taraf görünümünde.



8- Diaby'nin pasıya ceza alanı içinde topla buluşan Gökhan Gönül, bekletmeden topu Burak Yılmaz'a çıkarıyor. Burak Yılmaz, topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yapıyor ancak savunmadan seken top yükselik kazanıyor ve kaleci Gökhan Akkan sahip oluyor.

5- Fernando Boldrin'in sağ kanattan ortasında Gökhan Gönül topu taca gönderiyor.

1- Hakem Ümit Öztürk'ün düdüğüyle karşılaşma Çaykur Rizespor'un vuruşuyla başlıyor.

İlk 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Abdullah, Umar Aminu, Oğulcan, Boldrin, Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak