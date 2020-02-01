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Uber Kolombiya'da da kaybetti ülkeden çekildi

Dünyada telefon uygulamaları üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber, Kolombiya Sanayi ve Endüstri Mahkemesi'nin faaliyetlerini durdurma kararı üzerine ülkeden çekildi.

ABD merkezli Uber, Kolombiya Sanayi ve Endüstri Mahkemesi'nde aleyhine çıkan karar sonrası, 88 bin sürücüsü bulunan Kolombiya'daki "Uber", "Uber X" ve "Uber VAN" gibi faaliyetlerine 1 Şubat itibariyle son verdi.

Sigorta ve vergi konusunda Uber ile anlaşılamadı

Kolombiya'da Ulaştırma Bakanlığının, ülkeye girdiğinden bu yana illegal olarak nitelediği Uber ve Kolombiyalı otoriteler arasında, sürücülerin sigortalanması ya da Uber'in vergi ödemesi gibi şartlarla daha önce görüşmeler yapılmış, fakat bir anlaşmaya varılamamıştı.

Ülkede taksicilik yapan şirketlerden Cotech'in şikayeti 20 Aralık 2019’da SIC’te karara bağlanmış, haksız rekabetle suçlanan Uber'in faaliyetlerine son vermesi istenmişti.

Uber, kararı "keyfi" olarak nitelendirse de ülkeden çıkacağını duyurmuştu.

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