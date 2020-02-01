HABER /  BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın: 'Öyle bir söz bana yakışmaz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk maçında deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Çok kritik bir galibiyet aldıklarını kaydeden Sergen Yalçın, "Bulunduğumuz şartlar dolayısıyla zor bir müsabaka oynadık. Çok zorlu bir müsabakaydı. Bugün en önemli şey kazanmak. Bir geri dönüş olacaksa, bir şeyler değişecekse mutlaka kazanmalıydık. Oyuncuların güveninin gelmesi, camianın birleşmesi, onların güvenini sağlamak, biz bir şeyler olacaksak, taraftarların güvenini arkamıza almalıyız. Taraftarsız Beşiktaş olmaz. Kazandığımız için mutluyuz, biraz normale döndük. 45 dakika müthiş oynadık, 3 gün içinde mantaliteyi aşılamaya çalıştık, Beşiktaş'ın nasıl oynaması gerektiğini anlatmaya çalıştık ve ilk yarı kontrol bizdeydi. Bugün itibariyle çok mutluyuz, artık gelecek haftaya bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Ben ve arkadaşlarımın gücü var"

Taraftarın ilgisine şaşırdığını belirten teknik adam, "İmza töreninde de inanılmaz ilgi vardı, gerçekten ben de çok şaşırdım. taraftarın bu kadar büyük sevgisinin olması beni çok heyecanlandırıyor. Ben çok maç oynadım ama hiçbir maçta heyecanlanmadım. Başkana da söyledim, futbolcu olmak daha kolay, çıkıp işini yapıyorsun, sorumluluk yok. Ben ve arkadaşlarımın sorumluluğu alacak gücü var, kimsenin şüphesi olmasın. Bugünkü galibiyet biraz olsun oyuncularımızı biraz rahatlattı, haftaya da oyuncularımız ile taraftar birleştiğinde iyi sonuçlar gelir" dedi.

"Hesap yapacak duruma gelirsek..."

"Kalan haftalarda puan hesabınız nedir?" sorusunu yanıtlayan Sergen Yalçın "Kalan haftalar için yorum yapmak zor. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Bir gün hesap yapacak duruma gelirsek, o hesabı, o zaman yaparız." dedi.

"Öyle bir söz bana yakışmaz"

Takımla ilgili açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın "Bu kadroyu ben kurmadım' gibi bir söz söylemek bana yakışmaz. Biz bu kadroyu bilerek buraya geldik. İkinci yarı oyuna tutunmakta zorlandık. Bir anda her şeyi düzeltemeyiz. Yavaş yavaş düzelecek hepsi. Zamana ihtiyacımız var. 'Elimizde kötü oyuncular var, kadro yeterli değil' gibi bir şey demem. Beşiktaş'taki tüm oyuncular kaliteli, belli bir seviyeleri var." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç'a Trabzonspor taraftarından tepki
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de maske bulunamıyor
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki 'aşağılama ve taciz' iddiaları için müfettiş görevlendirdi
Kanal İstanbul'un internet sitesi yayına başladı
Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki
Trabzonspor Fenerbahçe maçı (CANLI İZLE)
ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da bir deprem daha
Flamengo'dan Arda Turan açıklaması
İstanbul'da toplu ulaşımda maske takan vatandaşlar dikkat çekti
Doğa Koleji mağdurlarına müjde! İTÜ Vakfı'ndan müjdeli maaş açıklaması
Arap Birliği'den şaşırtan karar! ABD'nin Yüzyılın Anlaşması dediği Ortadoğu planını reddetti
3 aylar başlangıç 2020 Recep ayı ne zaman başlıyor?
Yorumlar