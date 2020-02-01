Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de maske bulunamıyor

Lösemi tedavi gören 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi, Çin'deki koronovirüs nedeniyle maskelere yoğun talep olduğunu ve kızı için maske bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Çin'deki koronavirüs maske kullanımında talep patlamasına neden olurken bu durum, lösemi hastalarını zora soktu.

Zorunlu durumda kalabalık ortama girdiğinde özel maske kullanan lösemi hastası Öykü Arin de, ilk olarak Çin'de görülen ancak ardından dünyaya yayılmaya başlayan Koronavirus nedeniyle bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Çin, salgın nedeniyle ihtiyacın arttığı maskeleri daha önce ihraç ettiği ülkelerden satın alırken, Türkiye'de de bazı tedarikçilerde maske sorunu başgösterdi.

Bu konuya bir çözüm lazım

Kızının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran anne Eylem Şen Yazıcı, maske bulmakta zorlandıklarını öne sürdü. Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı ‘3M’ özellikli maske fotoğrafının altına şu notu düştü: “Corona virüsü sebebiyle maske satışları patladığı için medikallerde Öykü Arin'in de kullandığı 3M maskeleri bulmak zor. Depolar göndermiyormuş. Ellerindekileri yüksek fiyatlara yurt dışına satıyorlarmış. Lösemi vb. hastalar için bu konuya bir çözüm bulmak gerekiyor."