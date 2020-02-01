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Doğa Koleji mağdurlarına müjde! İTÜ Vakfı'ndan müjdeli maaş açıklaması

Binlerce öğrenci veli ve çalışanı mağdur etmesi sebebiyle uzun süre boyunca kamuoyunu meşgul eden Doğa Koleji'nden güzel bir haber geldi. İTÜ Vakfına satılan Doğa Koleji içeride biriken maaşları önümüzdeki hafta ödeyeceğini açıkladı.

İçinde bulunduğu mali sorunlar nedeniyle uzun süre boyunca çalışanlarına maaş ödeyemeyen ve ardından İTÜ Vakfına satılan Doğa Koleji ile ilgili önemli bir gelişme var. Vakıftan maaşlarını aylardır alamayan çalışanları sevindirecek açıklama geldi.

İTÜ bünyesindeki Doğa Koleji yönetimi çalışanlarına gönderdiği bir iç iletişim mesajında içeride biriken maaşların önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı.

Ayrıca diğer alacaklılara da ödemenin önümüzdeki hafta itibariyle yapılacağı belirtildi.

Her ayın 5'i olarak belirlendi
Doğa Koleji çalışanlarına gönderdiği mesajda düzenli maaş yatırma günlerinin ise her ayın 5'i olarak belirlendiği ifade edildi. Doğa Koleji tarafından çalışanlarına gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

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