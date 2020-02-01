Ömercik filmiyle tanınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan yeni bir ölüm haberi geldi. Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti.

Acı haberi Dönmez'in yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Acar paylaşımında, 'Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Ömer Dönmez’in vefat haberini yeğeni Tolga Acar Hurriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Acar, "Saat 6 gibi bizi aradı, nefes almakta zorlandığını söyledi. Hemen evine gittim ama vefat ettiğini gördüm' ifadelerini kullanırken, Dönmez'in KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Ömer Dönmez kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1959 doğumlu Ömercik ya da gerçek adıyla Ömer Dönmez, 4 yaşında kamera karşısına geçti. 60’lı ve 70’li yıllarda 40’a yakın filmde oynadı. Her oynadığı film onu biraz daha şöhrete ulaştırıyor ve ‘Ömercik’ adı başrol oyuncularının arasına yazılıyordu. Teyze kızı Ayşecik’le birlikte oynadığı ‘Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses’i ‘Ayşecik’le Ömercik’, ‘Hayat Sevince Güzel’ gibi yapımlar onu sinemanın adı unutulmayacak çocuk yıldızları arasına sokmuştu.

Dönmez, 17 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle de sol gözünü kaybetmişti. Arabanın gevşeyen kelebek camı vidasını sıkmak için elindeki tornavidayla çalışırken, yukarıdaki delikten bakmak isteyince kayan tornavida gözüne saplanmıştı. Daha sonra bir süre büfecilik ve taksicilik yaptı. Ömercik en son, İkinci Bahar dizisinde bir kuruyemişçiyi canlandırmıştı.

Filmlerdeki değişmez rol arkadaşı Ayşecik olarak tanınan Zeynep Değirmencioğlu ise kuzeni oluyordu.