Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızı Ömercik hayatını kaybetti! Bir tornavida hayatını kararttı
Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk oyuncularından 'Ömercik' lakaplı oyuncu Ömer Dönmez 60 yaşında hayatını kaybetti. Bir tornavida ile hayatı kararlan Ömercik ile ilgili bilinmeyenler haberimizde.
Siyah- beyaz Yeşilçam filmlerinde kimi zaman sokaklarda yankesicilik yaptı, kimi zaman Filiz Akın ablasına elinde darbukasıyla eşlik eden bir çingene oldu. Bazen de Ediz Hun'a "size baba diyebilir miyim amca" deyip mavi gözlerinden boncuk gibi yaşlar akıttı. Yeşilçam'ın artık tarih olan bir dönemine damga vuran oyunculardan biri olan Ömer Dönmez'in ya da hafızalara yer eden adıyla Ömercik'in sineme kariyeri, geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu üstelik de bir tornavida yüzünden bitti. 13 Ağustos 1959'da Sakarya'da dünyaya gelen Ömercik, 1 Şubat 2020'de hayata gözlerini yumdu.
Öyle ya da böyle Türkiye'de birkaç kuşağın hafızalarında yer etti Ömercik ya da gerçek adıyla Ömer Dönmez. Henüz 4 yaşındayken başladığı sinemaya 17 yaşında veda etti Ömercik. Ama hala çocuk yıldız denilince, birlikte nice filmde oynadığı kuzeni Ayşecik (Zeynep Değirmencioğlu) ile birlikte ilk akla gelenlerden biri o.
Filmlerdeki değişmez rol arkadaşı ve gerçek hayattaki kuzeni Zeynep Değirmencioğlu'nun (Ayşecik) babası senarist Hamdi Değirmencioğlu onu Ses dergisinin çocuk yıldız yarışmasına sokmasaydı belki de hayatı çok farklı bir şekilde ilerleyecekti Ömercik'in. Yarışmada birinci değil ikinci oldu ama yine de Yeşilçam kapıları onun için ardına kadar açıldı.
Ama pek çok çocuk yıldızın kaderinden farklı olmadı onunki de. Büyüdükçe popülerliğini kaybetti. Onun ilk gençliğine denk gelen 1970'li yıllarda etkin olan erotik filmler dönemi Ömercik'in kariyerini değiştirmesine neden oldu.