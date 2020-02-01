Derbinin adamı Alexander Sörloth oldu
Alexander Sörloth, Fenerbahçe maçında attığı gol ve oynadığı futbolla alkış topladı. Gol sayısını 16'ya yükselten golcü futbolcu, krallık yarışında zirvedeki yerini korudu.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Henüz 1. dakikada Kruse'nin attığı golle geriye düşen bordo-mavililer, çabuk toparlanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı.
Sörloth'un golüyle beraberliği yakalayan Karadeniz ekibi, Novak'la skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Sörloth kendine hayran bıraktı
Bordo-mavililerin aldığı bu önemli galibiyette büyük pay sahibi olan Norveçli golcü, ortaya koyduğu performansla takdir topladı.
Mücadelenin 16. dakikasında dar açıdan şık bir gole imza atan 24 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 16'ya çıkararak krallık yarışında zirvedeki yerini korudu.
Maç öncesi Sörloth'la kıyaslanan Vedat Muriç ise karşılaşma boyunca vasatı aşamadı