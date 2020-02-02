Rıdvan Dilmen hakemin skoru etkilediğini söyledi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayımlanan Yüzde 100 futbolda Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Fenerbahçe ikinci yarının 3. maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Sarı lacivertlilerin 1. dakikada Max Kruse ile öne geçtiği, ancak Sörloth ve Novak'ın gollerine engel olamadığı karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen "Kaliteli başlayan maç kör dövüşüne döndü. Fenerbahçe oturaklı başladı, ilk atağında gol attı. Biraz pası güçlendirebilse oyunu tutabilirdi" yorumunda bulundu.

Hem attığı gol hem de oyunu ile maçta öne çıkan Sörloth için "Bir takıma bedel" ifadesini kullanan Dilmen, "Müthiş oynayan bir santrfor, Sörloth hakikaten harika oynadı" dedi ve ekledi:

"Hakemin kötüye gittiği maçta iki yıldız vardı, biri Uğurcan, biri Sörloth. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 1 puan önüne geçti. Çok avantajlı gözüken Fenerbahçe desek de, transfer de yapamadı ama şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe"

"Aferin Ali Palabıyık derken, autu korner verdi ve o da gol oldu." diyen Rıdvan Dilmen bu pozisyon için "Hakem hatası var maçta. Hakem bir anda autu korner verdi, Sörloth'un omzundan top dışarı gitti, korner geldi. Hava topu için gelen Campi ve Novak oradaydı, dönmelerine gerek kalmamıştı, Ali Palabıyık'ın hatası sonrası Trabzonspor 2. golü buldu" ifadesini kullandı.