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Vuhan'dan Türkleri getirecek olan 'Koca Yusuf' Ankara'ya indi

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vamış ve vatandaşları Türkiye'ye getirmek üzere yola çıkmıştı. Koca Yusuf'un Ankara'ya indi.

Çin'in Vuhan kentinde bulunan Türk vatandaşları dünyanın sorunu haline gelen koronavirüs nedeniyle tahliye edildi. Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişiyi taşıyan askeri uçak, Etimesgut Havaalanı'na indi.

Pekin Büyükelçisi'nden açıklama

Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, ''Kriz masası oluşturduk. Virüsün hızlı bir şekilde yayılmasının sebebi Çin'deki yılbaşı tatili. Tatil sebebiyle 3 milyar seyahat gerçekleştiriliyor.'' ifadelerinde bulundu.

6 vatandaş gelmek istemedi

Büyükelçi Abdulkadir Emin Önen, ''Çok hummalı bir çalışmayla Vuhan'daki vatandaşlarımızın konumlarını haritada tespit ederek onları nasıl götüreceğimizin planını yaptık. Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi. Vatandaşlarımızın hiçbirini orada bırakamazdık. 6 vatandaşımız gelmek istemedi. Sosyal medya platformlarında kimlik bilgileri paylaşılmış, bunun kendileri için çok hassas olduğu takdirinde bulunan bazı vatandaşlarımız gelmekten vazgeçti.'' açıklamalarında bulundu.

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