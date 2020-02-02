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Son deprem Manisa yine sallandı kaç şiddetinde

MANİSA 'dan son dakika deprem haberleri geliyor. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde, Akhisar ilçesinde ise 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.

Akhisar da sallanmıştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.23’de merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedilirken, İzmir’in birçok ilçesinde de hissedilmişti.

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