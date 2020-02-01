Trabzonspor Fenerbahçe maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan ve hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maçı Trabzonspor 2-1 kazandı. Fenerbahçe maçın 1. dakikasında Max Kruse ile öne geçti. Trabzonspor'un gollerini ise 15. dakikada Sörloth ve 32. dakikada Filip Novak attı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo 90+6'de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin ligde 4 maçlık galibiyet serisine son veren Trabzonspor, art arda 4. kez galip geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 38'e yükseltti ve 37 puanda kalan Fenerbahçe'nin üzerine çıktı.

TRABZONSPOR 2-1 FENERBAHÇE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

90' MAÇ BİTTİ

78' Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

77' Fenerbahçe'de Ferdi ceza yayı üzerinde şut açısı buldu, vuruşu yandan auta gitti.

76' Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.

74' Trabzonspor bu dakikalarda çok fazla uzun pas deniyor. Topun hakimiyetini tamamen yitirdiler.

73' Fenerbahçe'de Deniz'in sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Muriqi kafayla vurdu, top kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

72' Sosa'nın uzak direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Campi'nin şutu direk dibinden dışarı gitti.

72' Trabzonspor'da Sosa, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

68' Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Uğurcan sektirdi, Muriqi'e çarpan top ise direk dibinden auta çıktı.

65' Deniz'in kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Sosa karşıladı.

64' Fenerbahçe'de Ozan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

63' Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın yerine Deniz Türüç oyuna girdi.

62' Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin yerine Emre Belözoğlu oyuna girdi.

61' Bu dakikalarda oyunun sertlik dozajı oldukça yükseldi.

54' Kruse'nin yaptığı ortasında ceza sahasında iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

52' Pereira sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına sokuldu, vuruşu Jailson'a çarpıp kornere gitti.

50' İkinci yarının nispeten daha düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.

48' Trabzonspor'da Alexander Sörloth, Mauricio Isla'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

48' Fenerbahçe'de Kruse'nin ceza sahasının sol çaprazından içeri çevirdiği topu kaleci Uğurcan kontrol etti.

45' İkinci devre başladı.

43' Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan kontrol etti.

42' Isla'nın ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Muriqi'in vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

41' Sağ kanattan son çizgiye inen Pereira'nın ortasına kale önünde kafa vuruşunu yapan Sörloth'un şutu üst direğe çarpıp auta çıktı.

38' Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan kontrol etti.

38' Fenerbahçe sağ kanattan Kruse ile köşe vuruşu kullanacak.

35' Muriqi'in sağ kanattan uzak direğe yerden ortaladığı topa gelişine vuran Dirar'ın şutu üstten auta çıktı.

33' Tribünlerin büyük bir coşkusu var.

32' Bordo-mavililer öylece maçın ilk dakikasında geriye düşmesine rağmen öne geçmeyi başardı.

32' Gol... Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe (Novak)

32' Sosa'nın arka direğe yaptığı ortasına Campi kafayı vurdu, içerde yükselen Novak'ın kafa vuruşu ise ağlarla buluştu.

28' Tolga'nın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Sosa kafasıyla taca gönderdi.

27' Fenerbahçe sol kanattan Tolga ile köşe vuruşu kullanacak.

25' Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

23' Fenerbahçe'de Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

18' Trabzonspor'da Pereira, Tolga'nın faulüyle yerde kaldı. Bordo-mavililer sarı kart bekledi, ama hakem Ali Palabıyık o kanıda değil.

16' Gol...Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe (Sörloth)

14' Gustavo'nun pasıyla ceza sahasında bir anda topla buluşan Kruse'nin vuruşu savunmaya da çarpıp kaleci Uğurcan'ın kucağına gitti.

9' Trabzonspor'da Ekuban ceza sahasındaki yüksek topa röveşata vurmayı denerken Isla'ya faul yaptı.

7' Trabzonspor'da Badou Ndiaye, Rodrigues'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

6' Trabzonspor'da Novak'ın sol kanattan kullandığı uzun tacı Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

4' Trabzonspor'da Campi'nin sağ kanattan yaptığı orta kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

3' Trabzonspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

2' Kruse son beş maçta ise dördüncü golünü attı.

1' Böylece Kruse bu sezon Süper Lig'deki GOL sayısını 5'e çıkardı.

1' Gol...Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe (Max Kruse)

1' Mikel'in Ozan'ın baskısıyla orta sahada kaptırdığı topun ardından Rodrigues çok çabuk ceza sahasına indi ve içeri çevirdiği topa Kruse'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu.

1' Maç başladı.

Trabzonspor - Fenerbahçe 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Yusuf Sarı, Sturridge ve Sörloth

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muric