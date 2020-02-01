Türkiye’nin ilk yerli uçak gemisi TCG Anadolu'da heyecanlandıran gelişme! Test hazırlıkları başladı
İstanbul Sedef Tersanesi’nde yapımı süren ilk uçak gemisi "TCG Anadolu" ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı.
Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Türkiye’nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu"nun Tuzla Sedef Tersanesi’ndeki inşasında çalışmalarında sona yaklaşıldı.
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Geçen yıl denize indirilen geminin inşasının bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. İnşa çalışmalarında bugün de yeni bir aşamaya geçildi.
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TCG Anadolu, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından, liman test hazırlıkları için kendisi için hazırlanmış cep rıhtımına alındı.
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Türk Deniz Kuvvetleri’nin amiral gemisi olarak nitelendirilen TCG ANADOLU 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip.
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