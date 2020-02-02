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Bağcılar'da riskli binalar yıkılıyor 270 daire ve 40 dükkan boşaltıldı

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, kolon ve kirişlerinde hasar bulunduğu için mühürlenen 270 daire ve 40 dükkanın bulunduğu Demircan Sitesi'ndeki yıkımı başladı.

Bağcılar'da kolon ve kirişlerinde hasar bulunan 6 katlı bitişik iki bina 2019 yılının Ağustos ayında boşaltılarak mühürlenmişti. Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünce hazırlanan rapor sonucuna göre, alınan beton örneklerinin "mukavemet değerlerinin olması gerekenin altında" olduğu ve risk taşıdığı tespit edildi.

270 daire ve 40 dükkan boşaltıldı

Demircan Sitesi'ne ait aynı sokakta bulunan diğer binaların da hasarlı olduğu ortaya çıktı. Demircan Sitesi'ndeki daire sahipleri de belediye ile yapılan görüşmeler sonrası daireleri boşalttı. Tahliye işlemleri sona eren 270 daire ve 40 dükkanın bulunduğu Demircan Sitesi'nde yıkım başladı.

Yıkım 2 ay sürecek

Yıkım ekibinin başında bulunan Sergen Kaşıkçı yıkımın 2 ay süreceğini ifade ederek, "270 daire ve 40 dükkan var. Bu yıkımın en uzun süresi 2 ay. 8 tane iş makinesi ile 2 ay içinde yıkımı yapacağız. Yıkımdan sonra aynı şekilde site tarzı binalar yapılacak." dedi.

Yıkılan binanın bitişiğindeki binada oturan Azat Işık, "Yan binada oturuyorum çatımıza bir ton taş geldi. Yıkım, önlem alınmadan yapılıyor. Çoğu şey zaten sokağa geldi. Çatıya bir şey gelmesin diye 5 tane kapı koymuşlar, o da işe yaramıyor zaten. Bina da bayağı sallanıyor." dedi.

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