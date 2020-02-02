HABER /  GÜNCEL
ADV 02 Şubat'a özel indirimlerden yararlanın!
ADV Tüm oyuncak ve akülü arabalarda indirim fırsatı!

Kayseri'de konsomatris aşkı kanlı bitti! Parası bitince masasına oturmadı

KAYSERİ'de konsomatrislik yapan Gürcü kadın Irmak Kravishvili’yi öldüren iki zanlı tutuklandı. Zanlılardan birinin konsomatris kadına aşık olduğu ve parası bittiği için masasına oturmayınca cinayeti işlediği öğrenildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bulunan bir gece kulübünden çıkan 3 konsomatrisin bulunduğu otomobili kurşunlayarak Gürcistan uyruklu Irmak Kravishvili'yi (53) öldüren, Aslı A. (37) ve Yıldız Ö.'yü (28) de ağır yaralayan Gazi K. (28) ve Atakan B. (19) jandarma tarafından Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakaladı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen iki arkadaş mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Parası bitince...

Zanlılarından Gazi K.'nin konsomatrislerden Irmak Kravishvili'ye aşık olduğu, ancak parası bittiği için Kravishvili'nin masasına oturmadığı ortaya çıktı. 

Gururuna yediremedi ve pusu kurdu

Bu durumu gururuna yediremeyen Gazi K.'nin, gece kulübünden ayrılarak arkadaşı Atakan B. ile birlikte konsomatrislere pusu kurduğu ve evlerine giderken otomobili kurşun yağmuruna tuttukları belirlendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'de Canan Kaftancıoğlu çekişmesi! Her an ipi çekilebilir
Hollanda'dan 50 FETÖ’cüye oturum izni! Gerekçesi çok tartışılacak
AK Parti düğmeye bastı! Özel üniversitelerin yolu açılıyor
Büyük tehlike! Virüs ekonomiye de sıçradı 62 milyar dolarlık kayıp
Son deprem Manisa yine sallandı kaç şiddetinde
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki 'aşağılama ve taciz' iddiaları için müfettiş görevlendirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Toyota otomobil satışlarında liderliği bırakmadı
3 aylar başlangıç 2020 Recep ayı ne zaman başlıyor?
Birleşmiş Milletler'den dünyaya Suriye çağrısı
AÖL sınav tarihleri 2020 ne zaman açık lise sınav tarihleri
Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bu kez kuş gribi salgını başladı
Ersin Korkut Survivor 2020 kadrosuna girdi boyu şimdiden dile düştü
Yorumlar