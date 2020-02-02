Kayseri'de konsomatris aşkı kanlı bitti! Parası bitince masasına oturmadı

KAYSERİ'de konsomatrislik yapan Gürcü kadın Irmak Kravishvili’yi öldüren iki zanlı tutuklandı. Zanlılardan birinin konsomatris kadına aşık olduğu ve parası bittiği için masasına oturmayınca cinayeti işlediği öğrenildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bulunan bir gece kulübünden çıkan 3 konsomatrisin bulunduğu otomobili kurşunlayarak Gürcistan uyruklu Irmak Kravishvili'yi (53) öldüren, Aslı A. (37) ve Yıldız Ö.'yü (28) de ağır yaralayan Gazi K. (28) ve Atakan B. (19) jandarma tarafından Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakaladı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen iki arkadaş mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Parası bitince...

Zanlılarından Gazi K.'nin konsomatrislerden Irmak Kravishvili'ye aşık olduğu, ancak parası bittiği için Kravishvili'nin masasına oturmadığı ortaya çıktı.

Gururuna yediremedi ve pusu kurdu

Bu durumu gururuna yediremeyen Gazi K.'nin, gece kulübünden ayrılarak arkadaşı Atakan B. ile birlikte konsomatrislere pusu kurduğu ve evlerine giderken otomobili kurşun yağmuruna tuttukları belirlendi.