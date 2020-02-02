Birleşmiş Milletler'den dünyaya Suriye çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaların durması için BM Genel Sekreteri Guterres’in çağrı yaptığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in İdlib'de Suriye ordusu ve silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Dujarric yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, Suriye'nin kuzeybatısında devam eden askeri tırmanıştan derin endişe duyuyor ve çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter'in sağlık ve eğitim tesisleri de dahil olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguladığını belirten Dujarric, "Terörist gruplar da dahil olmak üzere tüm tarafların askeri operasyonları, normlara saygılı olmalı ve uluslararası insani hukuk kapsamındaki siviller ve sivil tesislerin korunması yükümlülüklerine uymalıdır" dedi.