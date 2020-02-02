HABER /  POLİTİKA
ADV 02 Şubat'a özel indirimlerden yararlanın!
ADV Tüm oyuncak ve akülü arabalarda indirim fırsatı!

CHP’nin Anayasa taslağıyla ilgili gündemi sarsacak iddialar! Türk Milleti çıkarıldı mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu tarafından hazırlanan Anayasa kitapçığı olay oldu. Taslakta Türk Milleti ibaresinin çıkarıldığı ve değiştirilemez denilen bir çok maddenin değiştirildiği iddia ediliyor. Kaboğlu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

CHP’nin bir süredir parlamenter sisteme dönüşle ilgili gündeme getirdiği yeni anayasa kitapçığıyla ilgili bomba iddialar var. CHP’nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında hazırladığı kitapçıkta, Anayasa’nın 2. maddesindeki “Atatürk Milliyetçiliği” ifadesinin sansürlendiği, “Türk Milleti” yerine “Anayasal Yurttaşlık” anlamında “Anayasal Yurtseverlik” kavramının kullanıldığı belirtiliyor. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önsözünü yazdığı kitapçıkta, Türkiye yerine “ülke”, Türkiye Cumhuriyeti yerine de “cumhuriyet” denilmesinin istendiği iddia ediliyor.

İbrahim Kaboğlu'ndan açıklama geldi

CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzerinde parti logosu olan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önsözü yer alan kitapçığın CHP’yi bağlamadığını savundu. İçinden ‘Türk’ ifadeleri çıkarılan anayasa önerilerinin, ‘sadece kendi sorumluluğunda’ olduğunu iddia etti.

Önsüzünü Kılıçdaroğlu yazdı

Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre önsüzünü Kılıçdaroğlu’nun yazdığı yedi bölümden oluşan kitapçık, HDP, İyi Parti, SP, DP ve TİP’li milletvekilleri ile birlikte Ak Parti ve MHP’li grup başkanvekillerine gönderildi. Kaboğlu’nun kitapçığı TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a da ilettiği öğrenildi.

Değiştirilemez denilen madde değiştirildi iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu, HDP’yi de içine aldığı demokratik muhalefetin, anayasa konusunda izlemesi gereken yol haritasına ilişkin önerilerini sıraladığı kitapçıkta, Anayasanın değiştirilemez maddelerinden olan ikinci maddedeki “Atatürk Milliyetçiliği” ifadesini çıkardı. Yerine “İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik sosyal hukuk devleti” ifadesini kullandı.

Ülkenin adı yok! Yurttaş değil insan!

Kitapçıkta, “yeni anayasa” için yapılması gerekenlerin sıralandığı bölümde, “Türk Vatandaşlığı” kavramı yerine Anayasal Yurttaşlık anlamında “Anayasal Yurtseverlik”, Türkiye yerine “Ülke”, Türkiye Devleti yerine “Cumhuriyet”, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı yerine “Türkiye Cumhuriyeti insanı” kavramlarının kullanılması önerildi. Cumhuriyeti kuran partinin genel başkanının önsözünü yazdığı kitapçıktaki ifadeler aynen şöyle:

“Anayasal yurtseverlik gereği, en siyasal nitelik taşıyan söylemlerde bile kapsayıcı ve kucaklayıcı kavramlar öne çıkarılmalı: bir yandan, eşitlik/yurttaşlık/laiklik; öte yandan, insan hakları/demokrasi/hukuk devleti. Benzer şekilde; anayasal deyimlerin kullanılması sırasında kapsayıcı vurgular yeğlenmelidir: Türkiye (ülke), Türkiye Devleti/ Cumhuriyeti (devlet) ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı (insan).

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'de Canan Kaftancıoğlu çekişmesi! Her an ipi çekilebilir
Hollanda'dan 50 FETÖ’cüye oturum izni! Gerekçesi çok tartışılacak
Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bu kez kuş gribi salgını başladı
AK Parti düğmeye bastı! Özel üniversitelerin yolu açılıyor
Büyük tehlike! Virüs ekonomiye de sıçradı 62 milyar dolarlık kayıp
Son deprem Manisa yine sallandı kaç şiddetinde
ÖNCEKİ HABERLER
Bekçi alımı 2020 başvuru formu doldurma
Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde ölümcül koronavirüs alarmı!
Kayseri'de konsomatris aşkı kanlı bitti! Parası bitince masasına oturmadı
Toyota otomobil satışlarında liderliği bırakmadı
3 aylar başlangıç 2020 Recep ayı ne zaman başlıyor?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hangi kitaptan uyarlama yazarı kim?
Yorumlar