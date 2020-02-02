EYT'de son durum ne Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı

Uzun zamandır tartışılan EYT durumu hala bir çözüme kavuşturulamadı. Herkes EYT'de son durumu merak ederken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT'lileri üzecek açıklamalar geldi.

EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu yaşta emekli olunamayacağını söyledi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'in canlı yayın konuğu oldu. Bakan Selçuk, programda EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Emeklilik maaşı alma süresi 30 yıl

Türkiye'de emekli olduktan sonra maaş alma süresinin 30 yılı bulduğunu ifade eden Bakan Selçuk dünyada birçok ülkede bu senin 18-21 yıl olduğunu söyledi.

EYT bekleyenlerin ortalaması 48 yaş

EYT konusunda olumlu konuşmayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilik isteyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğuna dikkat çekti.

Emeklilikte yaşı tutmayanlar diyoruz

Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Bizim tabirimizle, emeklilikte yaşı tutmayanlar. Biz bu kavramı kullanmayı tercih ediyoruz. EYT tabii kolay bir konu değil.

3 ana parametremiz var

Emekli olabilmek için 3 ana parametremiz var: Sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş. Bu üçünden biri olmadığı zaman, emekliliğe hak kazanamıyorsunuz. Üçünün aynı anda sağlanması lazım.

Hedef 65 yaşında emeklilik

Emeklilik dediğimiz şey, yaşlılık aylığıdır. Ne zaman alınır yaşlılık? Yaşlı olunca. EYT bekleyenlerin ortalama yaşı ise 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşlı olarak kabul edilen bir yaş dilimi değil.Geçen seneye baktığımız zaman, emekli ettiğimiz nüfusun ortalama yaşı da 52-53 bandında. Türkiye halen yaptığı reformlar neticesinde 65 yaş ortalamasına ulaşmış değil. Bunun tamamen 65'e çıkması 2048 yılını bulacak.

Emekli aylığı alma süremiz 25-30 sene

Dünyaya kıyasladığımız zaman emeklilik aylığını alma süremiz, dünyanın çoğu ülkesinden daha yüksek. Bizde emekli olduktan sonra 25-30 sene emekli aldığı bir dönem yaşıyoruz. Diğer ülkelere baktığımız zaman bu süre 18-21 aralığında. Çoğu ülkeden yüksek durumdayız. EYT'nin bize gösterdiği şey, emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğu."