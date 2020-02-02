Erdoğan askeri güç kullanabiliriz demişti tanklar İdlib sınırında

Tanklar İdlib sınırında

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Çok sayıda askeri araç takviye amaçlı sınır hattına gönderildi.TSK'nın sevkiyat yaptığı Reyhanlı ilçesi, İdlib'in kuzeyinde yer alıyor.