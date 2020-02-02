Erdoğan askeri güç kullanabiliriz demişti tanklar İdlib sınırında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde yaptığı açıklamada İdlib'de askeri güç kullanılabileceğini söylemesinin ardından İdlib yakınlarına tanklar sevk edildi.
Esad rejimi ve Rusya'nın düzenlediği saldırılar nedeniyle büyük bir dramın yaşandığı İdlib'den kaçan insanlar Türkiye sınırlarına doğru gelmeye başladı. Bölgede yaşanan insani krizin son bulması için saldırıların son bulmasını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son saldırıların ardından resti çekti.
Askeri gün kullanabiliriz
Erdoğan, İdlib için "Askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Tanklar İdlib sınırında
Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Çok sayıda askeri araç takviye amaçlı sınır hattına gönderildi.TSK'nın sevkiyat yaptığı Reyhanlı ilçesi, İdlib'in kuzeyinde yer alıyor.