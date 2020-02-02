Hac yedekleri ne zaman belli olacak 2020

Yaklaşık 83 bin kişi bu sene kutsal topraklara gidecek. Hac kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından hacı adaylarını şimdi de hac yedek kayıt telaşı sardı. Peki hac yedek kayıtları ne zaman yapılacak, hac 2020 yedek kayıt işlemleri başladı mı?

2020 hac kura çekiminin tamamlanmasının ardından 83 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kesin kayıt sürecinin sona ermesinin ardından şimdi gözler 2020 hac yedek kayıtlarına çevrildi. Peki, 2020 hac yedek kayıtları başladı mı? Hac yedek kayıtları ne zaman? Detaylar haberimizde...

Hac yedek kayıtları ne zaman?

Hac kesin kayıt işlemlerinin 24 Ocak'ta tamamlanmasının ardından, hacı adaylarının gözü şimdi yedek kayıtlarda. 2020 hac yedek kayıt işlemleri 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2020 hac fiyatları ne kadar?

2020 yılı hac fiyatları Diyanet tarafından belli oldu. İşte, bu seneki hac fiyatlarıyla ilgili ayrıntılar.

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

A-Oda Tercihli Konaklama Türü

1- Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve bazası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 veya 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

2- Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

3- Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 ( 26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.

4- Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.

Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441); Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.