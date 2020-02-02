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Aşık Veysel’in Zehra Başer kızı hayatını kaybetti

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Türkiye'nin ünlü ozanı Aşık Veysel’in kızı Zehra Başer 85 yaşında Ankara’da kaldığı bakımevinde hayatını kaybetti.

Şatıroğlu Ailesi'ni ve sevenlerini üzen ölüm haberini Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, sosyal medya hesabından duyurdu.

Aşık Veysel Şatıroğlu’nun kızı Zehra Başer’in cenazesinin yarın saat 23.00'da Ankara'da bulunan dernek binasından kaldırılarak, Sivrialan köyüne götürüleceği öğrenildi. Cenaze, sabah saat 09.00’da yapılan törenin ardından köy mezarlığına defnedilecek.

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