TFF Başkanı değişiyor! İddia futbol camiasına bomba gibi düştü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in değişeceği iddiası gündeme oturdu.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve gazeteci Candaş Tolga Işık, bomba bir iddia ortaya attı.

'TFF Başkanı değişiyor' paylaşımı

Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından, "TFF Başkanı değişiyor" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım gündeme bomba gibi düşerken taraftarlar da yeni başkanın kim olacağını tartışmaya başladı.

TFF henüz açıklama yapmadı

Türkiye Futbol Federasyonu, bu iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. TFF'nin yapacağı açıklama merakla bekleniyor.