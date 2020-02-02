TFF Başkanı değişiyor! İddia futbol camiasına bomba gibi düştü
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in değişeceği iddiası gündeme oturdu.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve gazeteci Candaş Tolga Işık, bomba bir iddia ortaya attı.
'TFF Başkanı değişiyor' paylaşımı
Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından, "TFF Başkanı değişiyor" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım gündeme bomba gibi düşerken taraftarlar da yeni başkanın kim olacağını tartışmaya başladı.
TFF henüz açıklama yapmadı
Türkiye Futbol Federasyonu, bu iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. TFF'nin yapacağı açıklama merakla bekleniyor.
TFF Başkanı değişiyor⏳— Candaş Tolga Işık (@ctisik) February 1, 2020
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