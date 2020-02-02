Murat Kurum Elazığ depremiyle ilgili son bilgileri paylaştı! 323 bina yıkılacak

Depremin olduğu günden bu yana Elazığ'da bulunan Bakan Murat Kurum depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Kurum 323 binanın acil olarak yıkılacağını söyledi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgeye giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmaları her gün yerinde inceliyor ve vatandaşların sorunlarını bizzat dinliyor.

Bölgedeki vatandaşların sorun yaşamaması için elinden geleni yapan Bakan Kurum, bölgedeki son duruma ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Kurum, Elazığ'da köklü bir kentsel dönüşüm çalışmasının yapılacağını söyledi.

Ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi:"2785 ağır hasarlı binamız mevcut. 1675 orta hasarlı binamız var. 323 acil yıkılacak binamız var. Ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200'e ulaştı.

3 bölgede toplamda sosyal konutlarımızla birlikte 10 bine yakın bağımsız bölümün inşaasına başlamış durumdayız. Projesine başlamış durumdayız.

Çalışmalar gece 1'e kadar devam ediyor

Ağır hasarlı binalara ilişkin yıkım çalışmalarını başlattık. Şu ana kadar 71 binanın yıkımını gerçekleştirdik.Gece 12-1'e kadar yıkım gerçekleştirerek süreci devam ettiriyoruz.

Köklü bir kentsel dönüşüm yapacağız.

İhtiyaç neyse ona karşılak verecek şekilde konteyner kent çalışmaları da devam ediyor. Kısa süre içerisinde konteyner kentler teslim edilecek."