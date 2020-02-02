Manisa Kırkağaç'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.

4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeden olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi geldi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.



Gelişmeleri takip ediyoruz. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 2, 2020

Sabah olan deprem 4.0

AFAD sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25'te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.

Gece saatlerinde 4.6 ile sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.23'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedilirken, İzmir'in birçok ilçesinde de hissedilmişti. Akhisar'da 4.6 büyüklündeki deprem İzmir'de de hissedilmişti.