Galatasaray'ın yeni 10 numarası Emre Akbaba! Formayı Belhanda'dan alacak

Galatasaray, sezon bitiminde 10 numarayı Faslı futbolcu Younes Belhanda'dan alıp Emre Akbaba’ya verecek.

Sakatlık sonrası müthiş bir geri dönüş yapan Emre Akbaba’ya yeni kontrat önerecek olan Galatasaray, yıldız futbolcunun performansını bir başka hamleyle daha ödüllendirecek.

10 numaralı formayı giyecek

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni sezonda 10 numaralı formayı sırtına geçirecek. Devre arasında Belhanda’yı gönderme kararı alan, ancak Faslı futbolcunun teklifleri geri çevirmesiyle bu amacına ulaşamayan Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun formasını Emre Akbaba’ya verecek.

Belhanda da aynısını Sneijder'e yapmıştı

Belhanda da, Wesley Sneijder henüz Galatasaray’dan ayrılmamışken 10 numarayı giymiş, Hollandalı futbolcu bu karar sonrası Sarı-Kırmızılı kulübe veda etmişti.

İyileştikten sonra çıktığı 3 maçta 3 gol atan Emre Akbaba, yeni sezonda Galatasaray’ın 10 numarası olacak.