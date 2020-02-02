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İBB'ye çarpıcı atama! Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü yaptı

ESKİ SAS komandosu Deniz Gürhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İSTGÜVEN A.Ş.'ye merkez operasyon müdürü olarak atandı.

İBB'nin bir şirketi olan ve İBB ile bağlı kuruluşlarına güvenlik hizmeti sunan İstanbul Güvenlik A.Ş.'de (İSTGÜVEN) görev değişimi oldu. İSTGÜVEN Merkez Operasyon Müdürü Mustafa Karakuş görevden alınarak yerine eski SAS Komando subayı Deniz Gürhan getirildi.

Deniz Gürhan kimdir?

İSTGÜVEN'e merkez operasyon müdürü olarak atanan Deniz Gürhan 2004 yılında Deniz Harp Okulu'ndan bilgisayar mühendisi ve deniz subayı olarak mezun oldu. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 12 yıl subay olarak, ulusal ve uluslararası (NATO ve Birleşmiş Milletler) savaş gemilerinde savaş operasyon subayı olarak görev yapan Gürhan, zorunlu hizmeti tamamlayınca istifa etti. Deniz Kuvvetleri'nde bulunduğu dönemde Sualtı Savunma (SAS) Takım Komutanlığı da yapan Gürhan'ın ataması, ocak ayında yapıldı. Atamaya ilişkin karar, 30 Ocak 2020 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.

1982 İzmir doğumlu olan Gürhan, askeriyeden ayrıldıktan sonra bir süre TAV'da güvenlik eğitmeni olarak da görev yaptı.

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