Deprem bölgesindeki bakanlar PR mı yapıyor? Zafer Şahin'den çarpıcı yazı

Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin, deprem bölgesindeki bakanlar PR mı yapıyor? sorusuna ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin, Elazığ depreminde bakanların PR çalışması yaptığını iddia edenlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Zafer Şahin, "Hedefe koydukları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre Bakanı Murat Kurum'un PR'a ihtiyacı yok. Ama Palandöken'de siyasi kariyerinin üzerine adeta çığ düşen arkadaşa sağlam bir PR desteği şart." diye yazdı.

Zafer Şahin'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

'Deprem vergileri ne oldu' tartışması

Yunanistan'ın bile "Size nasıl yardım edebiliriz" dediği 6.8'lik depremden sonra 'deprem vergileri ne oldu' tartışmasıyla devleti itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Türkiye'nin yumuşak gücü Kızılay ve AFAD'a saldırdılar.

"Bakanları PR yapmakla suçladılar"

En son deprem bölgesinde vatandaşları bir an bile yalnız bırakmayan bakanları PR yapmakla suçladılar. Türkiye'nin çok ama çok büyük bir muhalefet sorunu var. Adamlar 'Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet ediyoruz' diyerek ülkeye, millete muhalefet ediyorlar.

İmamoğlu'nun kayak tatili

Hedefe koydukları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre Bakanı Murat Kurum'un PR'a ihtiyacı yok. Ama Palandöken'de siyasi kariyerinin üzerine adeta çığ düşen arkadaşa sağlam bir PR desteği şart.