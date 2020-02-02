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Çin virüsten ölenlerin cenazelerini yakacak

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Çin, Corona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömülmesini yasaklayarak, yakılmasını emretti. Yetkililer ülkenin cenaze geleneklerini kısıtladı.

Çin Sivil İşler Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu'nu, Corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili katı bir protokol yayınladı.

Protokole göre, salgını kontrol altına alma adına Corona virüsü kurbanlarının gömülmesi yasaklanarak yakılacak. Yakılma işlemi belirlenen en yakın cenaze evine götürülecek olup farklı bölgelere taşınmayacak ve mezarlara gömülmeyecek.

Ölenler için tören yasak

Cenaze töreni yapılması yasaklanırken, cansız bedenler dezenfekte edilmeyecek. Tıbbi çalışanlar tarafından mühürlenen torbalar açılmamak üzere belirlenen krematoryumlara teslim etmek için personel ve özel araçlarla taşınıp yakılacak.

Hubei eyaleti yetkilileri ayrıca tüm evlilik kayıtlarının pazartesi gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.

Ölü sayısı 305'e yükseldi

Son verilere göre, Çin'deki ölü sayısı pazar günü itibariyle 305’e yükselirken, salgından etkilenenlerin sayısı 14 bin 380'e çıktı.

Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti

Yaşananların ardından bugün Filipinler'den korkutan bir açıklama geldi… Filipinler Sağlık Bakanlığı, 44 yaşındaki bir Çinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylelikle, Çin dışında Corona virüsünün sebep olduğu ilk ölüm gerçekleşti. 

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