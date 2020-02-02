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İngiltere'den sonra Belçika'da da bıçaklı saldırı

Anadolu Ajansı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bıçaklı terör saldırısının ardından Belçika'nın Gent kentinde bir kadın, bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.

Belçika medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre; Belçika'nın Gent kentindeki Bevrijdingslaan Caddesi'nde 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak yaralandı.

Cadde trafiğe kapatıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Nedeni henüz açıklanmayan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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