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Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başlıyor

Anadolu Ajansı

Adalet Bakanlığının yeni uygulamalarından birisi olan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması yurt genelinde başlıyor.

Tanıtımı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve noter ücretlerinin kredi kartlarıyla ödenmesi uygulamasıyla vatandaş birçok kazanım elde edecek.

Edinilen bilgiye göre; sistemle özellikle ikinci el araç alım satımlarında emanet hesaba alınan para noterlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili kişinin hesabına güvenli bir şekilde aktarılarak vatandaşların mağdur edilmesi engellenecek.

Uygulamayla nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkacak.

Satış bedeli, noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcının hesabına geçemeyeceğinden alım satım daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek. Uygulama kapsamında alım satım işleminin her aşamasında alıcı ve satıcı mesajla ve elektronik posta ile bilgilendirilecek.

Tarafların anlaşamaması ve satış işleminin iptal edilmesi durumunda, alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esnasında bildirilen banka hesabına iade edileceğinden dolandırıcılık gibi hileli davranışlardan zarar görme riski ortadan kalkacak. Uygulamayla bloke, çek ve benzeri masraflarla karşılaşılmadan satış işlemleri gerçekleştirilecek.

Yurt genelinde pazartesi günü başlayacak yeni sistemle, noterlik işlemlerinde yapılacak ödemeler için kredi kartı ve banka kartı kullanılabilecek.

Uygulamayla ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak vatandaşların nakit taşıması ve bundan kaynaklanan riskler ortadan kaldırılırken, kayıtlı ödeme araçları sayesinde vergi, resim ve harçların tam olarak hesaplanmasıyla vergi kaybı önlenecek.

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