TEM Otoyolu'nda 5 araç birbirine girdi! Kilometrelerce kuyruk oluştu
KOCAELİ Körfez TEM Otoyolu’nda 5 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Atalar Mahallesi geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan 5 otomobil çarpıştı.
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Meydana gelen zincirleme trafik kazasını yaralanmadan atlatan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
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Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan vatandaşların olmadığını belirledi.
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Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri, emniyet şeridine çekerek yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.
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