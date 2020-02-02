Bakan Koca'dan koranavirüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye getirilen 61 kişinin sağlık durumları ve test sonuçlarını yarın kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.

Corona virüsüyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar çıkan sonuçlar negatif. 61 kişinin numune sonuçlarının tamamını yarın açıklayacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Numunelerin sonuçları kısmen çıktı. Yarına kadar sonuçların hepsi çıkmış olacak.

* Yarın numunelerle ilgili sonuçları açıklayacağız.

* Sağlık personelimiz ve mürettebat dahil olmak üzere, toplam 61 numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak.

* Şimdiye kadar çıkan sonuçların hepsi negatif.