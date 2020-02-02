Galatasaray Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kayserispor’u konuk etti. Aslan, karşılaşmadan 4-1’lik skorla galip ayrılırken goller 5. dakikada Adem Büyük, 21. dakikada Ryan Donk ve 64 ile 90+4. dakikalarda Feghouli’den geldi. Kayserispor’un tek golünü 69. dakikada Mesanovic attı. Bu sonuçla Galatasaray, puanını 36’ya çıkararak lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 5’e indirdi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan ligin son sırasındaki Kayserispor ise 11 puanda kaldı.

Ayrıntılar geliyor...

Galatasaray: 4 - 1 :Kayserispor

90' GOOOLL!! Sol kanattan gelişen atakta Younes Belhanda'nın ceza sahası içine attığı pasla buluşan Henry Onyekuru, korner çizgisine topla ilerliyor. Kısa pasını altıpas önündeki Sofiane Feghouli'ye gönderiyor. Bu topa hareketlenen Sofiane Feghouli, bekletmeden vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin golüyle skoru 4-1'e taşıyor.

69' GOOOLL!! Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Aksel Aktaş, ceza sahası içine ara pasını gönderiyor. Bu topla buluşan Muris Mesanovic, ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu gönderiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Hes Kablo Kayserispor, Muris Mesanovic'in attığı golle skoru 3-1'e taşıyor.

64' GOOOLL!! Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Ömer Bayram, ceza sahası içine yerden ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Sofiane Feghouli, ceza sahası içinde penaltı noktasının hemen gerisinden kaleye şutunu gönderiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin golüyle skoru 3-0'a taşıyor.

21' GOOOLL!! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında topla buluşan Ömer Bayram, ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Ryan Donk, göğsü ile topu yumuşatıyor ve şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Ryan Donk'un golüyle skoru 2-0'a taşıyor.

5' GOOOLL!! Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Mariano Filho, ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Adem Büyük, altıpas içinde vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Adem Büyük'ün golüyle skoru 1-0'a taşıyor.