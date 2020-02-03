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Bekçiler kaç lira maaş alıyor! İşte görevde olan bekçi sayısı

Artık sokak aralarında kimlik sorma yetkisi de verilen lise mezunu bekçilerin maaşlarının öğretmenlerden fazla olması tartışılıyor.

1995 yılından 2016 yılına kadar alımları durdurulan bekçilerin sayısı 2015 yılında 3 bin 520'ye kadar düşmüştü. 2016 yılında tekrar yapılmaya başlayan alımlarla bekçilerin sayısı 70'i kadın olmak üzere 21 bini geçti.

En az lise mezunu ya da dengi okuldan mezun olan olan bekçi adayları yazılı, fiziki yeterlilik ve sözlü sınav olmak üzere 3 aşamalı sınavdan geçiriliyor.

Bekçiler haftalık 40 saat çalışıyor

Bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar olan süre içinde haftalık toplam 40 saat görev yapıyorlar. Emeklilik yaş hadleri de 60.Şu anda görevde olan bekçilerin, 33’ü yüksek lisans, 7 bin 254’ü lisans, 12 bin 912’si lise  ve geçmiş yıllarda görevlendirilen 1119’u da ortaokul mezunu.

Öğretmenlerden fazla maaş alıyorlar

Lise mezunu ve lisans mezunu bekçilerin maaşı arasında ise sadece 7 liralık bir fark bulunuyor. Göreve yeni başlayan lise mezunu bekçi 5 bin 71 lira maaş alırken, ön lisans ve lisans mezunu bekçi de 5 bin 78 lira maaş alıyor.Göreve yeni başlayan polisler 5 bin 950 lira maaş alıyor.Üniversiteden mezun olarak KPSS'ye giren ve atama bekledikten sonra göreve yeni başlayan öğretmenler ise 4 bin 13 lira maaş alıyor.

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