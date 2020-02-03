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Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi 20 Şubat'ta kapılarını açacak!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan yaklaşık beş milyon kitabın bulunacağı Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, 20 Şubat’ta açılacak.

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak planlanan mekânın açılışına çok sayıda sanatçı, yazar ve akademisyenin katılacak. Kütüphane, mimari özellikleri ve envanter çalışmasıyla dikkat çekiyor.

Hem Selçuklu ve Osmanlı hem de modern mimariden özellikler taşıyan kütüphanenin prestij okuma salonunun kubbesinin altındaki kemerde ise Alak Suresi'nin dördüncü ve beşinci ayetlerinin Türkçe meali yer alıyor.

Kütüphanenin 24 saat hizmet vermesi planlanıyor

Çok sayıda matbu eser ve süreli yayınları barındıran kütüphanede geçen sene vefat eden yazar Mehmed Şevket Eygi'nin arşivi, 2000 senesinde vefat eden bestekâr Cinuçen Tanrıkorur'un kitapları ile Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bağışladığı şahsi kütüphanesi de bulunuyor. Kütüphanenin 24 saat hizmet vermesi planlanıyor.

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