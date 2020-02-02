YouTuber Ruhi Çenet Çin'e gitti koronavirüsü bulaşan hastaları ziyaret etti
Ünlü Youtuber Ruhi Çenet, izlenme uğruna Çin'e gidip koronavirüsü hakkında bilgi topladı. Bir de virüs bulaşan hastaları ziyaret etti.
Geçtiğimiz hafta yaşanan Elazığ deprem felaketinin ardından Elazığ'a giderek depremzedelerle YouTube videosu çeken Ruhi Çenet, bu sefer sınırları aştı. Çenet, hızla yayılmaya başlayan Çin virüsü de denen koronavirüsünü araştırmak için Çin'e gitti.
Çin'de etkisini arttıran ve 259 vatandaşın hayatını kaybettiği yerde virüs hakkında video çekerek inceleme yapmak isteyen fenomen, yolculuk öncesi video çekerek şunları söyledi:
"Çin'de yayılan bu hastalık denildiği kadar tehlikeli mi? Yerinde görmek istiyorum. Diğer virüsler gibi karantinaya alınıp çözülemez mi? Bunun gibi soruları öğrenmek istiyorum."
Çenet aynı zamanda yaptığı açıklamada Çin'e gittikten 4 gün sonra kendisinden haber alınamadığı takdirde gerekli mecralara haber verilmesini istedi. Bu paylaşımının ardından bir süre sessiz kalan fenomenin hakkında ölüm haberleri çıktı.
Instagram hesabından hakkında çıkan ölüm haberlerine cevap veren Ruhi Çenet "Durumum gayet iyi, zaten korona virüsünün merkezine değil, daha az riskin olduğu Hong Kong'a geldim. Burada koronavirüsü kurbanı sayısı daha az. Bildirmeye devam edeceğim, video yarın yayında olacak" dedi.