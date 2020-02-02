YouTuber Ruhi Çenet Çin'e gitti koronavirüsü bulaşan hastaları ziyaret etti

Çin'de etkisini arttıran ve 259 vatandaşın hayatını kaybettiği yerde virüs hakkında video çekerek inceleme yapmak isteyen fenomen, yolculuk öncesi video çekerek şunları söyledi:

"Çin'de yayılan bu hastalık denildiği kadar tehlikeli mi? Yerinde görmek istiyorum. Diğer virüsler gibi karantinaya alınıp çözülemez mi? Bunun gibi soruları öğrenmek istiyorum."

İşte Ruhi Çenet'in açıklamaları