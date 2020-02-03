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Mihail Saakaşvili'den şok iddia! O ülkeyi 5'e bölecekler

UKRAYNA 'yla ilgili çok konuşulacak bir iddia gündemde. Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna’nın parçalanarak yerine 5 yeni ülkenin kurulabileceğini söyledi.

Ukrayna yönetiminin politik sistemini, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine zarar gelmeyecek şekilde düzeltmesi gerektiğini kaydeden Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna medyasına açıklamasında, “Hırsızların ötesinde, ayrılıkçılık olacak. Ukrayna gerçekten dağılabilir” dedi.

Ülkenin farklı bölgelerindeki yerel oligarkların ‘kendi ordularını’ kurduklarını kaydeden Saakaşvili, “Bu insanlar öylesine gitmez. Onlar, bir Ukrayna’yı beş Ukrayna’ya dönüştürmek için altyapı hazırlıyor” diye ekledi.

Vatandaşlıktan çıkarılmıştı

Mihail Saakaşvili, 2004 ila 2013 yılları arasında art arda iki dönem Gürcistan Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı. 2015 yılında Ukrayna’nın Odessa Valisi seçilmesinin ardından ise, Gürcistan vatandaşlığından çıkmıştı.

Saakaşvili’nin pasaportuna el koyulmuştu

2017 yılına gelindiğinde ise Saakaşvili’nin Ukrayna pasaportuna el koyulmuş ve ülkeden sınır dışı edilmişti. 2019 yılında Vladimir Zelenskiy’nin devlet başkanı seçilmesinin ardından ise, Ukrayna’da Saakaşvili’nin vatandaşlığının iptaline yönelik kararın kaldırıldığı duyurulmuştu.

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