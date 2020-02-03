Rıdvan Dilmen isyan etti: Nasıl lisans aldı bu arkadaşlar

Rıdvan Dilmen, TFF'nin talimat değişkiliğiyle ilgili konuşurken ''Hani talimatlar vardı, uyarı vardı ne oldu da herkes transfer yaptı, çok tuhaf... Nasıl lisans aldı bu arkadaşlar. Allah korkusu var, kanun korkusu olur.'' diyerek isyan etti.

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 yendiği maçı değerlendirdi. Dilmen, ayrıca TFF'nin talimat değişikliğiyle ilgili yaptığı yorumda sert sözler kullandı.

''Gırgır geçiyorum, penaltı bu''

''Galatasaray'da darbeyi ilk yarıda 2 golle vurdu.'' diyen Dilmen, ''Kayserispor'un gücü belli. Mike Tyson'ı nasıl bilirsiniz diye sorunca, öyle bir boksör mü, öyle hızlı başlar ki, ilk rauntta bitirir işi. Galatasaray'da darbeyi ilk yarıda 2 golle vurdu. Fenerbahçe kaybetmiş, Sivas da fark yemiş, Galatasaray işimi yapayım, Kadıköy'e 42 puanla gideyim diye hesaplamış. Ben en kötü 40 puanla gider diye düşünüyordum. Fenerbahçe'nin de o maçta 41-43 puanda olacağını düşünüyorum. Hoca hızlı oynayıp, skoru aldı. Donk'un pozisyonu penaltı değil, alakası yok. Gırgır geçiyorum, penaltı bu. Bu pozisyon için hakem, eski hoca, antrenör falan olmana gerek yok, VAR'a sormana da gerek yok.'' ifadelerini kullandı.

''Bu 11 ile Kadıköy'e çıksa favori Fenerbahçe olur"

Ligin başına dönecek olursak ligin favorisi Galatasaray'dı. Transferleriyle birlikte. Hayal kırıklığıyla 16 hafta geçirdiler. İkinci yarının da lideri şu an Galatasaray. Dönelim Ağustos'a, Antalya, Denizli, Konya ve Kayseri... Yetmez Kasımpaşa ve Malatya var, aaa 6'da 6 deriz. Fatih Terim de yapmıştır bunu. Burada kırılma yeri 2-3 hafta sonra ligdeki büyük maçlar sonrasında Galatasaray'ın avantajı tekrar işin içindeyim diyecek. Galatasaray, Kadıköy'e geldiğinde şampiyonluk yarışında bir takım olarak gelecek. Bu 11 ile Kadıköy'e çıksa favori Fenerbahçe olur"



''Hani talimatlar vardı, uyarı vardı ne oldu''

Harcama limitleriyle ilgili konuşan Dilmen, ''Başakşehir mesela transfer yapmadı, demek ki limitine sadık kaldı. Herkes transfer yaptı. Demek ki herkesin durumu da iyiymiş. En iyi durumda kulüp dediğimiz Başakşehir oyuncu da gönderdi ama kimseyi almadı. Hani talimatlar vardı, uyarı vardı ne oldu da herkes transfer yaptı, çok tuhaf... Nasıl lisans aldı bu arkadaşlar. Çok enteresan transferler var. Kayserispor mesela 300 milyon borcu var. Ne oldu da bu kadar oyuncu aldılar? Herkes bir şey buldu, mali denetleme sıkıntı demek ki. Gidiyorlar 20 bin euroya falan geri geliyorlar. Futbolda hukuki kural pek uygulanmıyor. Sonra dengeler de değişiyor. Allah korkusu var, kanun korkusu olur. Biz mi hesaplamayı bilmiyoruz acaba? Tuhaf bir lig bizi bekliyor diyebiliriz. 14 hafta kaldı. Sağlıklı bitirelim ligi, gidişat iyi değil.'' dedi.